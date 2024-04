Morbid : The Lords of Ire - Le Slash'em Up gore aura finalement un peu d'avance sur Nintendo Switch

Annoncé en novembre dernier, Morbid : The Lords of Ire se présente comme un jeu d'action / aventure de type Slash'em Up qui conduira les joueurs dans un monde de corruption et de pourriture dans les terres sinistrées d'Ire. Déjà annoncé sur Nintendo Switch et supports concurrents, Maximum Entertainment et le développeur Still Running avaient annoncé que le titre serait disponible à partir du 24 mai 2024. Le jeu aura finalement un peu d'avance sur le planning puisque le dernier trailer paru annonce désormais une sortie programmée pour le 17 mai 2024 .

Par les créateurs de Morbid: The Seven Acolytes… Plongez au cœur d’une aventure à l’esthétique troublante, aux monstres effrayants et à la violence excessive pour vaincre les Seigneurs de la Rage dans un monde d’horreur et de ténèbres. Les Gahars, bien que vaincus, vivent encore. Ils ont attendu patiemment leur heure, et leur chance de frapper à nouveau. Morbid: The Lords of Ire est la suite de Morbid: The Seven Acolytes, le RPG d’action isométrique acclamé par la critique. Dans ce nouvel opus, notre héros Striver renoue avec le champ de bataille pour terrasser des créatures d’horreur dans un monde où règnent la peur et la souffrance. UNE NOUVELLE AVENTURE, AVEC UNE NOUVELLE PERSPECTIVE Affrontez des ennemis redoutables avec une perspective 3D. Massacrez des créatures hideuses avec une myriade d’armes mortelles, de pièces d’équipement et de bénédictions pour tailler votre chemin dans le sang.