Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s'offre une démo sur Nintendo Switch 2

Décidément, CAPCOM était plus que présent dans ce Nintendo Direct Partner Showcase. La licence Monster Hunter Stories prépare son retour sur Nintendo Switch 2 le 13 mars prochain avec la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Si vous avez envie de vous faire un avis sur le jeu avant sa sortie officielle, une démo est disponible dès à présent sur l'eShop de la console.

Les jumeaux Rathalos, nés d'un caprice du destin.

Cette série de jeu de rôle s'inscrit dans l'univers Monster Hunter. Incarnez un Rider, élevez vos monstres favoris et tissez des liens avec eux.

L'histoire

Azuria et Vermeil. Deux nations au bord de la destruction.

Alors que tout espoir semblait perdu, un œuf fut découvert. Il contenait un Rathalos, une espèce que l'on croyait disparue.

Toutefois, cette faible lueur d'espoir ne perdura pas.

L'œuf renfermait en effet des jumeaux Rathalos portant la marque azurécailles, sombre souvenir de la guerre civile qui fit rage il y a deux cents ans.

Alors que le monde se meurt et les monstres qui l'habitent sont en voie d'extinction, la guerre menace d'éclater à nouveau.

Deux nations, deux Rathalos.

Un Rider et son fidèle Rathalos, portés par le souffle du destin, embarquent dans un voyage pour découvrir la vérité.