Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection prolonge son aventure en DLC

A l'occasion du Capcom Showcase, Ryozo Tsujimoto, producteur de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, a ouvert le bal en dévoilant le nouveau contenu téléchargeable « Histoire secondaire supplémentaire : Rudy », qui explore les origines du Felyne royal et de ses ancêtres qui l'ont précédé il y a bien longtemps. Dans cette histoire parallèle, Rudy se retrouve par hasard dans une situation étrange qui le met de manière inattendue face à Navirou, le Felyne légendaire qui a autrefois sauvé le monde dans Monster Hunter Stories. Nous vous laissons découvrir le trailer de cette annonce ci-dessous.

L’aventure parallèle « Histoire secondaire supplémentaire : Rudy » est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation® 5, Xbox X|S et PC (Steam). Les joueurs qui possèdent les éditions Deluxe et Premium Deluxe de Monster Hunter Stories 3 ont déjà accès à ce contenu téléchargeable et pourront s'y plonger dès aujourd'hui !

Au cours des aventures de Rudy et Navirou, les fans pourront se réjouir de rencontrer Le Nergigante, mais ce puissant dragon ancien n’est pas le seul monstre redoutable auquel les fans de Monster Hunter Stories 3 devront faire face. Une mise à jour gratuite de ce RPG très appréciés par la critique et les joueurs sort en même temps que le DLC Rudy. Elle fait entrer les monstres Royaux dans la bataille ! Cette mise à jour ajoute un niveau de difficulté supplémentaire à la bataille finale pour les joueurs ayant terminé le jeu. Terminer la bataille finale en mode Difficile débloque la version « monstre royal » de presque toutes les créatures du jeu, y compris les monstres envahisseurs et les dragons anciens calamiteux, pour les Rangers en quête d’un défi supplémentaire.