MONARK Le nouveau J-RPG de FURYU Corporation est disponible sur Nintendo Switch

Les J-RPG sont à l'honneur ce vendredi 25 février sur Nintendo Switch. Après Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream, c'est au tour de Monark de paraître sur la console hybride de Nintendo. Développé par FURYU Corporation, Monark vous invite dans l'Otherworld pour combattre une mystérieuse menace planant autour de vos amis et de votre académie. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous ainsi que son descriptif officiel. Pour rappel, le jeu est disponible en version physique sur Nintendo Switch.

À propos du jeu : Jusqu’où iriez-vous pour sauver ceux que vous aimez ? Affronteriez-vous les menaces qui vous entourent ? Seriez-vous capable de faire face à vous-même ? Votre monde est plongé dans la folie lorsqu’une mystérieuse brume mortelle entoure Shin Mikado Academy. Dans le but de sauver vos amis, vous entrez dans l’Otherworld, une dimension alternative remplie de démons. A l’intérieur de ce royaume énigmatique, vous devrez apprendre à exploiter votre Pouvoir de Vanité afin de conjurer un bataillon de Fiends, dont le pouvoir provient de l’Ego de leur maître. Développez votre Ego à travers divers tests psychologiques pour améliorer le pouvoir de vos Fiends et ainsi mener des combats contre les sept « Pactbearers », à l’origine des problèmes de l’académie. Embrassez le pouvoir qui se cache derrière votre folie pour gagner en puissance. Attention toutefois à ne pas aller trop loin, où vous risqueriez de perdre le contrôle. Vos camarades de classe et vos professeurs vous aideront dans votre quête pour corriger les anomalies présentes sur le campus. Caractéristiques principales : Une descente dans la folie : Explorez la brume présente dans le monde réel ou bien combattez à l’intérieur de l’énigmatique dimension alternative appelée Otherworld. Faites appel à vos alliés, combattez des ennemis et levez le voile sur les mystères qui planent sur l’académie. Sauverez-vous le monde ou deviendrez-vous fou jusqu’à vous détruire ?

: Explorez la brume présente dans le monde réel ou bien combattez à l’intérieur de l’énigmatique dimension alternative appelée Otherworld. Faites appel à vos alliés, combattez des ennemis et levez le voile sur les mystères qui planent sur l’académie. Sauverez-vous le monde ou deviendrez-vous fou jusqu’à vous détruire ? Dans la brume et l’Au-delà : Plongez dans un royaume sombre où la réalité et le Soi entrent en collision. Les mondes mystérieux que vous visiterez prendront vie dans un style sombre, surréaliste et néo-fantastique, avec des personnages au design complexe et des décors évocateurs.

: Plongez dans un royaume sombre où la réalité et le Soi entrent en collision. Les mondes mystérieux que vous visiterez prendront vie dans un style sombre, surréaliste et néo-fantastique, avec des personnages au design complexe et des décors évocateurs. Le pouvoir de l’Ego : Renforcez votre Ego et personnalisez l’apparence et les capacités des Fiends que vous débloquerez au cours de votre aventure. Prenez-en le contrôle durant les combats et utilisez le système tactique libre pour positionner vos unités et anéantir vos ennemis.