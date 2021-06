Monark - Découvrez en vidéo le dernier RPG de FURYU Corporation

Si Nippon Ichi Software aime à se reposer sur ses titres phares, il est toujours plaisant de les voir éditer des jeux d'autres développeurs japonais au fil des ans. Aujourd'hui c'est un tout nouveau RPG répondant au nom de Monark et signé FURYU Corporation (The Caligula Effect) qui vient d'être annoncé sur Nintendo Switch, PS5 et PS4. Attendu début 2022 , nous vous laissons dès à présent apprécier l'intrigue du jeu, ainsi que son premier trailer officiel ci-dessous.

En plus d'une versions dématérialisée sur l'eShop de la Nintendo Switch, il a également été confirmé que Monark profiterait d'une version physique contenant les éléments suivants :

Le jeu MONARK

Un artbook

Un extrait de la bande-son numérique du jeu

Une jaquette réversible