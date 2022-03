Atelier Sophie 2 - Découvrez les premières minutes du jeu en vidéo ainsi que nos premières leçons d'alchimie sur Nintendo Switch

Nouveau titre de la licence Atelier développé par Gust, Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream est comme son nom l'indique la deuxième aventure exclusivement dédiée à la jeune alchimiste Sophie. En attendant de pouvoir découvrir notre test dédié qui s'apprête à sortir incessamment sous peu, nous vous laissons découvrir ci-dessous deux vidéos maisons. Une première vous permettant de découvrir les premières minutes du jeu, et la seconde qui est axée sur la récolte, les combats ainsi que les sessions d'alchimie propre à la licence.

Pour rappel, Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream est disponible depuis ce vendredi 25 mars sur Nintendo Switch. Et pour ceux n'ayant pas fait le premier opus, pas d'inquiétude. Il est possible de trouver Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX sur l'eShop de la Nintendo Switch. Et si vous préférez un topo rapide, un récapitulatif de 5 minutes est disponible en options dans le menu du second opus.