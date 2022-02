Atelier Sophie 2 fête sa sortie avec sa bande-annonce de lancement

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream le nouvel opus de la licence Atelier Sophie développée par Gust et de Koei Tecmo est à présent disponible sur Nintendo Switch. Après un premier Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX sorti sur la console hybride le 22 avril dernier , la licence revient sur Nintendo Switch, consoles Playstation et Steam afin de poursuivre l'aventure de Sophie, jeune alchimiste qui souhaite retrouver Plachta son compagnon déjà présent dans le premier épisode. Cette bande-annonce de lancement est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur le jeu, notamment ses mécaniques et son univers.

Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream est disponible sur l'eShop au prix de 59,99 euros pour sa version standard, 69,99 pour sa version Deluxe (contenant quelques DLC cosmétiques) et 114,99 euros pour sa version ultime qui comprendra le season pass inclut.