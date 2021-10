Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream se dévoile sur Nintendo Switch

Alors que la licence Atelier de Gust a su rebondir avec l'arrivée de sa dernière alchimiste Ryza, une petite surprise vient tout juste d'être annoncée par Gust et Koei Tecmo. Alors que seule Ryza avait eu le droit à deux jeux à son nom, c'est au tour de Sophie Neuenmuller de revenir sur le devant de la scène avec Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream. Se déroulant peu après les événements de Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, nous vous laissons découvrir le trailer de d'annonce du jeu ci-dessous.

A noter qu'une version physique a également été annoncée, ainsi que divers bonus à débloquer si vous possédez une sauvegarde des jeux précédents sur votre console. Et si vous souhaitez découvrir l'intrigue du premier opus avec l'arrivée de la suite, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX est actuellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, en version simple, ou dans la trilogie de la saga Mysterious.