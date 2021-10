Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream - Sophie et Plachta entrent en scène

C'était la surprise de ce début de mois pour les fans de la franchise Atelier. Gust et Koei Tecmo ont en effet annoncé que l'alchimiste Sophie allait avoir le droit à une deuxième aventure lui étant entièrement dédiée dans le nouveau jeu Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream. Si nous n'avons pas encore tous les éléments concernant le nouveau scénario, nous avons déjà confirmation que Sophie vivra cette nouvelle aventure aux côtés de Plachta, le professeur d'alchimie de Sophie dans le premier épisode.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream poursuit les aventures de Sophie et Plachta. Après avoir quitté leur village natal de Kirchen Bell, les deux amies découvrent un arbre gigantesque, identique à celui que Plachta a vu en rêves. Tandis qu’elles s’en rapprochent, un mystérieux vortex les aspire. Sophie se réveille alors seule dans un tout nouveau monde étranger appelé Erde Wiege. Elle ne tarde pas à entendre parler d’une alchimiste nommée Plachta qui vit aux portes de la ville, dans son atelier. Lorsque Sophie arrive sur les lieux, elle rencontre cette fameuse Plachta, et même si l’alchimiste partage le même nom que son amie, elle ne reconnait pas Sophie. Tandis que l’aventure continue, notre héroïne rencontre l’aspirante alchimiste, Ramizel Erlenmeyer, qui est prête à lui venir en aide. Le récit se déroule avec élégance grâce à de nouveaux visuels charmants qui combinent le style de la sous-série des Mysterious avec l’animation de Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy.