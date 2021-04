Miitopia : découvrez le partage de Mii simplifié et les nouveautés de la version Nintendo Switch

Officialisé lors du dernier Nintendo Direct (voir ici) le portage Nintendo Switch de Miitopia revient dans l'actualité pour faire valoir ses différences. Pour mémoire, Miitopia est, à l'origine, un jeu atypique de la ludothèque de la 3DS sorti en 2017 . A l'époque, à l'instar de Miitomo (qui s'en souvient ?) le titre avait eu du mal à trouver son public avec son mélange de RPG "pour les nuls" et d'humour à la Tomodachi Life (sans les voix de synthèse !) Mais Nintendo a aujourd'hui une chance de revoir sa copie avec cette nouvelle version plus complète qui inclura notamment des options de partage de Mii et de personnalisation plus poussées, de nouvelles classes plus délirantes, et même un nouvel allié inattendu : un cheval.

Nintendo espère sans doute que Miitopia suivra le même chemin qu'Animal Crossing : New Horizons et que les joueurs prendront plaisir à créer les Mii de ses amis et de sa famille pour leur faire vivre des aventures aussi incroyables qu'absurdes.. En attendant, si vous voulez-voir à quoi ressemble Miitopia sur Nintendo Switch et découvrir ses nouveautés, retrouvez ci-dessous un long trailer de présentation en français ainsi qu'une liste des changements importants. Pour ealler plus loin, le test de la version 3DS est toujours à lire ICI.

Pour rappel, Miitopia est attendu le 21 mai sur Nintendo Switch