Metroid Prime Trilogy et Resident Evil 3 repérés sur Nintendo Switch... Vraiment ?

C'est une info qui fait le tour du net depuis plusieurs heures : le site marchand Instant Gaming référencerait sur Nintendo Switch, trois titres qui n'y sont pas encore annoncés officiellement : Resident Evil 3, Metroid Prime Trilogy et Mafia II : Definitive Edition. Evidemment, on aimerait y croire. Cependant, des trois titres, seul Mafia II : Definitive Edition semble crédible, ce dernier ayant déjà été repéré sur l'organisme de classification des jeux vidéo en Corée du Sud (voir ici.)

Pour les autres, cela ressemble plus à un coup de poker voire à une une technique commerciale du site qui, en créant des fiches de jeux qui n'existent pas mais sont attendus (et qui peut-être, un jour existeront) attire des joueurs qui sinon n'auraient aucune raison d'y faire un tout(et d'ailleurs ça marche- la preuve on y a été...) Le site a aussi une fiche toute prête pour Super Mario 3D Switch- sait-on jamais, ça peut servir !

Depuis des mois, des rumeurs annoncent Metroid Prime Trilogy sur Nintendo Switch seulement à l'heure actuelle, il n'y a rien qui vient accréditer un tel portage, si ce n'est que les joueurs veulent y croire. Cependant, avec Metroid Prime 4 actuellement en développement pour la Nintendo Switch, cela ne semble pas totalement incongru d'imaginer que Nintendo ait prévu d'amener les trois premiers épisodes sur la même console. Cela paraît même logique.

Les trois jeux sont de très grands jeux et on imagine tout à fait ce qu'ils pourraient donner sur Nintendo Switch- même simplement avec un lissage HD. Par contre, si vraiment les trois jeux ressortent sur Switch, on peut espérer que Nintendo les retravaille pour offrir plusieurs jouabilités (classique ou Joy-Con) mais aussi pour être raccord avec la jouabilité du nouvel opus. Il faut se souvenir que c'est justement pour être raccord avec l'épisode 3 que les deux premiers opus initialement sortis sur GameCube avaient été retravaillés pour adopter une jouabilité à la wiimote (au détriment d'une jouabilité classique) dans la trilogie sortie sur Wii.

Quant à la nouvelle version de Resident Evil 3, elle a, elle aussi déjà été repérée pour une sortie sur Nintendo Switch (voir ici) et si là encore, beaucoup de joueurs seraient enclin à y croire... En réalité, son arrivée sur Nintendo Switch serait une vraie surprise tant cela irait à l'encontre des habitudes de Capcom qui sur Nintendo Switch a plutôt l'habitude de refourguer des vieux portages d'il y a 20 ans plutôt que des remasters tout beau tout neuf de ses grands classiques... Et puis pourquoi le 3 et pas le 2 ?

Donc, oui, tout est possible dans ce bas monde, mais autant dire, qu'on y croit moyen. Rappelons tout de même que Resident Evil 7 est disponible sur Nintendo Switch au Japon mais en version Cloud... Resident Evil 3 pourrait, pourquoi pas, suivre le même chemin mais pour le moment pas de Cloud sur Switch en Occident.

Alors, Resident Evil 3, Metroid Prime Trilogy et Mafia II : Definitive Edition sortiront-ils sur Nintendo Switch ? On espère une confirmation de Mme Irma. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.