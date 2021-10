Metroid DREAD déjà jouable via émulateurs sur PC en 4K

Le site PC Gamer révèle que deux jours à peine après que Metroid Dread soit sorti en exclusivité sur Nintendo Switch, le jeu est déjà jouable sur PC via deux émulateurs : Yuzu , et Ryujinx. En fonction de l'émulateur choisi cela fonctionne plus ou moins bien et on peut même améliorer les spécificités du jeu (déjà exceptionnelles pour un jeu Switch) et notamment jouer en 4K. Cela nous permet de voir (avec la vidéo ci-dessous) à quoi pourrait ressembler le jeu sur une hypothétique console plus puissante de Nintendo. Rappelons à toutes fins utiles que l'émulation est illégale sur les titres soumis aux droits d'auteur et qu'elle peut donc être assimilée à de la contrefaçon sauf si vous possédez le jeu et que c'est vous même qui en avez extrait la copie pour votre propre usage.

Pour rappel, Metroid Dread est disponible sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos retrouvez notre test de Metroid_Dread ICI ainsi que la revue de presse consacré au jeu, LA. Retrouvez aussi notre test de la Nintendo Switch OLED, ICI.

,

Source : Nintendolife