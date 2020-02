Metro Redux : résolution et comparaison des versions PS3, 360, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch

Alors que la sortie de Metro Redux se rapproche sur Nintendo Switch, Digital Foundry a pu obtenir une version du jeu et fournir quelques données dont ils ont le secret. Ainsi la version Nintendo Switch de Metro Redux aura une résolution de 720p en mode télé et de 480p en mode portable (même si ça pourra monter parfois...) sachant que dans les deux cas (télé et portable) le jeu tournera en 30fps. Pour comparaison, la version PS4 affiche du 1080p et tourne en 60fps et la version Xbox One, du 912p et du 60fps. A priori, la version Switch est une amélioration des versions PS3 et Xbox 360 avec des textures et des graphismes rehaussés. Cependant, d'après les tests effectués, les temps de chargement sont plus longs sur Switch. Retrouvez la vidéo d 'analyse de Metro Redux par Digital Foundry ci-dessous ainsi que le trailer de la version Switch.

Pour rappel, Metro Redux sera disponible le 28 février 2019 sur Nintendo Switch