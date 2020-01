Metro Redux en approche sur Nintendo Switch

D'après le tableau de classification PEGI (pour Pan European Game Information) il semblerait qu'un portage de Metro Redux sur Nintendo Switch soit dans les tuyaux. Pour rappel, Metro Redux est un FPS post-apocalyptique et horrifique qui date de 2014 et qui est la version définitive de Metro 2033 (initialement sorti sur PC et Xbox 360 en 2010.) Evidemment, il faudra attendre une confirmation officielle pour avoir plus de détails. En attendant retrouver un trailer de Metro Redux sur cette page.