Metro Redux s'offre une bande-annonce de lancement

Compilation des 2 titres Metro 2033 Redux et Metro Last Night Redux, Metro Redux est enfin disponible sur Nintendo Switch depuis le 28 février . Pour l'occasion, Nintendo nous a préparé une bande-annonce diffusée sur leur compte Youtube. Nous vous laissons visionner cette dernière ci-dessous.



Et pour ceux qui voudrait voir plus en détail comment tourne le jeu sur Nintendo Switch et si les équipes de 4A Games ont bien travaillé, nous vous laissons visionner ci-dessous nos captures maison.