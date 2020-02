Metro Redux - Découvrez nos vidéos maison

En attendant la publication de notre test dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir à l'occasion de la sortie de Metro Redux les premières minutes des deux jeux en français. Pour rappel pour ceux qui l'ignoraient peut-être, il s'agit en effet d'une compilation de deux titres de la licence éponyme : Metro 2033 Redux et Metro Last Night Redux. Parus respectivement en 2010 et 2013, le portage de la compilation sur Nintendo rend plutôt bien, que ce soit en mode portable ou en mode salon.

Nous vous laissons vous faire votre propre avis en découvrant les vidéos ci-dessous. Pour les intéressés, Metro Redux est disponible ce vendredi 28 février sur l'eShop de la Nintendo Switch, mais également en version physique, avec les deux jeux tenant dans une seule cartouche, pas de téléchargement supplémentaire à prévoir hormis d'éventuelles mise à jour.