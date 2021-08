Metal Slug Tactics confirme son arrivée sur Nintendo Switch

Une des surprises de l'E3 2021 développé par Leikir Studio/DotemuI, nous avons la confirmation ce jour que Metal Slug Tactics s'offrira bien une petite virée sur Nintendo Switch. Une occasion idéal pour les joueurs de découvrir cette licence culte sous un tout nouvel angle, en profitant d'un Tactical-RPG visiblement explosif. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu, accompagné d'une interview des développeurs.

METAL SLUG est de retour avec un tout nouveau jeu dans l’univers de METAL SLUG. Découvrez une nouvelle facette du jeu de tir et d’action emblématique, et plongez dans un RPG tactique dynamique avec des éléments de rogue-like ! Super fun et léger, Metal Slug Tactics reprend les éléments qui ont donné à METAL SLUG ses lettres de noblesse, et les convertit au genre tactique !

GAMEPLAY

RPG TACTIQUE AVEC DES ÉLÉMENTS DE ROGUE-LIKE

Découvrez les combats dynamiques iconiques de la série METAL SLUG sous un angle entièrement différent. Remplissez votre barre d’adrénaline pour débloquer des super-attaques et utilisez-les judicieusement. Gagnez une précieuse expérience de combat après chaque affrontement, et débloquez des armes ou des attributs bonus pour améliorer la puissance de feu de votre équipe.

SOLDATS, RASSEMBLEMENT !

Faites votre choix parmi différents frères d’armes emblématiques pour créer l’équipe parfaite et mettre fin à la guerre.

Lancez des attaques simultanées sur vos cibles avec le mécanisme sync. et infligez énormément de dégâts aux ennemis ! N’oubliez pas d’appeler les renforts si votre équipe a besoin d’aide ! La grosse artillerie sera alors envoyée en appui : le Metal Slug, des raids aériens, à vous de choisir !

COMBATTEZ ET REMPORTEZ LA VICTOIRE

Mettre fin à la guerre ne sera pas simple. De nombreux défis vous attendent : préparez-vous à mourir encore et encore, mais n’abandonnez jamais !

Jouez et rejouez vos missions préférées autant que vous le voulez ! Utilisez les compétences acquises au cours de chaque combat remporté jusqu’ici pour éliminer vos ennemis !