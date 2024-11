Metal Slug Tactics - La licence culte tente un nouveau genre sur Nintendo Switch

Licence culte qui aura pillé nombre de portemonnaie dans les salles d'arcades à son lancement, Metal Slug est de retour en 2024 et abandonne l'action nerveuse pour s'adonner à un tout nouveau genre, celui du Tactical-RPG. Metal Slug Tactics est désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents, mais qu'en version dématérialisée pour le moment. Les versions physiques quant à elles seront disponible à partir du mois de février 2025.

Metal Slug Tactics propulse le charme nostalgique et explosif de la série METAL SLUG dans une toute nouvelle expérience. Préparez-vous à une aventure intense alliant jeu d'arcade à l'action effrénée et roguelite tactique. Rejoignez la zone de combat et revivez vos meilleurs souvenirs de METAL SLUG d'une manière véritablement inédite !

GAMEPLAY

UN TACTICAL RPG TEINTÉ DE ROGUELITE

Metal Slug Tactics réinvente les combats emblématiques de la série METAL SLUG. Menez votre escouade à la victoire grâce à vos décisions stratégiques et à votre incroyable force de frappe dans un jeu mêlant à la perfection action et réflexion. Déchaînez de puissantes attaques spéciales et remportez chaque affrontement !

Accumulez de l'expérience après chaque affrontement pour débloquer de nouvelles armes ou de puissants atouts qui viendront renforcer la puissance de feu de votre équipe et vos stratégies.

Assemblez votre escouade et faites votre propre loi dans cet hommage moderne à une franchise cultissime !

PRÉPAREZ-VOUS, SOLDATS ! MISSION START !

Sélectionnez des héros emblématiques issus de toute la série METAL SLUG et créez l'équipe parfaite pour contrecarrer les plans machiavéliques de Morden.

Choisissez les armes et mods les plus adaptés pour optimiser la synergie de vos combos sur le champ de bataille.

Lancez des attaques simultanées avec la technique "SYNC" pour infliger des dégâts colossaux à l'adversaire. Et si votre équipe se retrouve en mauvaise posture, appelez des renforts et admirez le résultat : artillerie lourde, frappes aériennes ou même l'incroyable METAL SLUG, à vous de voir !

FRAYEZ-VOUS UN CHEMIN VERS LA VICTOIRE

Aventurez-vous dans une campagne exaltante au travers de superbes cartes faites main et mettez fin à la guerre en neutralisant l'Armée Rebelle une bonne fois pour toutes. De nombreux défis vous attendent, alors préparez-vous à subir de lourdes pertes... mais ne vous laissez jamais abattre et persévérez !

Que vous soyez vétéran ou nouvelle recrue, jouez et rejouez à vos missions préférées, découvrez des stratégies utiles dans chaque aventure et aiguisez vos compétences à chaque victoire arrachée à la force des armes.

Gagnez en expérience, faites évoluer vos agents, adaptez-vous à vos adversaires, et n'oubliez jamais : il y a une leçon dans chaque défaite, et ce sont les plus persévérants qui finiront par triompher !

HISTOIRE

Donald Morden est de retour ! En cavale depuis des années après s'être réfugié dans un pays opposé au Gouvernement Mondial, l'ignoble général a patiemment échafaudé ses plans. Il est désormais fin prêt à prendre sa revanche sur le monde avec l'armée qu'il a rassemblée dans le plus grand secret.

L'escouade des Peregrine Falcons devra faire tout son possible pour traverser les lignes ennemies et éliminer le général Morden avant que la guerre ne prenne une tournure désastreuse !