Metal Slug Tactics - Le jeu de guerre culte passera à la sauce Tactical-RPG début novembre sur Nintendo Switch

L'attente arrive à sa fin pour les fans de Metal Slug. Adaptation tactique de la licence culte qui a fait pleuvoir les pièces dans les salles d'arcade, Metal Slug Tactics développé par Leikir Studio et porté par Dotemu vient de dévoiler sa date de sortie. Prenez note dans vos calepins, le titre sera officiellement disponible à partir du 5 novembre sur Nintendo Switch et supports concurrents. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une version physique du jeu a également été confirmée, mais nous ignorons pour le moment sa date de sortie précise.

Le trailer d’annonce de la date de sortie est illustré de séquences de gameplay mettant en scène trois nouveaux personnages surprise, doté chacun de leurs compétences et pouvoirs à mettre à profit sur le champ de bataille : Clark Still : tout droit venu du jeu d’action légendaire Ikari Warriors et déjà jouable dans Metal Slug 6, Clark est un combattant de type Tank qui met à profit sa très grande puissance et son expérience de lutteur pour déplacer les ennemis sur la carte et leur infliger de lourds dégâts. Sa portée est grande et il affecte également le statut de ses victimes. Ralf Jones : également de retour après ses incursions militaires dans Ikari Warriors et Metal Slug 6, Ralf est un maître du combat à courte portée, avec ses poings dévastateurs et sa capacité à charger l’ennemi comme un taureau enragé.

Leona Heidern : nouvelle venue au sein des Ikari Warriors, Leona est une combattante féroce capable de remplacer les ennemis tombés au combat par des leurres alliés. Elle peut distraire et déborder les forces ennemies grâce à son approche unique du positionnement en zone de combat.