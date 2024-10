Metal Slug Tactics - Son héritage visuel détaillé en vidéo

En attendant la sortie de Metal Slug Tactics cet automne sur Nintendo Switch et supports concurrents, que diriez-vous d'une nouvelle plongée dans le studio de l’équipe de Leikir en charge du développement du jeu ? A l'occasion d'une nouvelle vidéo, nous vous laissons plonger dans l'univers du Tactical et sur l'héritage visuel si particulier de la licence qui donne encore aujourd'hui des sueurs froides à plus d'un développeur.

Cette vidéo donne l’occasion à Leikir Studio de se plonger dans les souvenirs d’enfance de ses membres, à l’époque où chacun découvrait la série dans les salles d’arcade enfumées. L’équipe partage un amour immense pour l’univers de Metal Slug, qu’elle espère transmettre, avec l’aide de Dotemu, à celles et ceux qui découvrent la licence comme aux fans de la première heure.