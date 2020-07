Metacritic ajoute sur son site une sécurité afin d'éviter le review-bombing

Si vous ne le saviez pas, Metacritic est un site américain qui collecte les notes attribuées aux films, séries, musiques, livres et jeux vidéo. Pour chaque produit, un score est obtenu et le total est ramené à la moyenne en pourcentage. Plus le produit est proche de la note maximale, plus le produit a été apprécié. Ce qu'il faut retenir c'est que sur Metacritic des professionnels (sur une note de 100) comme des particuliers (sur une note de 10) peuvent voter et donner leurs avis.

Récemment, le site a été victime de review-bombing sur The Last of Us part II, c'est le fait qu'un groupe de personnes mal intentionné laisse une note négative extrême à un produit afin de détruire sa réputation basée sur diverses raisons puériles. Dans une interview accordée à nos confrères Gamespot, il semblerait que Metacritic ait pris les choses en main et impose dorénavant aux particuliers d'attendre 36 heures après la sortie officielle d'un jeu avant de pouvoir donner son avis. C'était d'ailleurs le cas de Paper Mario : The Origami King il y a de cela quelques heures (ici).

Nous avons récemment mis en place la période d'attente de 36 heures pour tous les avis utilisateurs dans notre section jeux afin de garantir que nos joueurs ont eu le temps de jouer à ces jeux avant d'écrire leurs avis. Cette nouvelle période d'attente pour les évaluations des utilisateurs a été mise en place dans la section des jeux de Metacritic et a été basée sur des recherches et avec la contribution de critiques et d'experts de l'industrie.

Espérons que cette nouvelle "sécurité" décourage ce genre de pratique à l'avenir. Que pensez-vous de cet nouvel ajout ? Pensez-vous que ce genre de pratique va disparaître à l'avenir ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Gamespot