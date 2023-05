Master Detective Archives: RAIN CODE nous dévoile de nouvelles images et informations

Proposé par les cerveaux derrière la licence Danganronpa, le jeu Master Detective Archives: RAIN CODE prépare tranquillement son arrivée sur Nintendo Switch le 30 juin prochain. Spike Chunsoft nous propose ainsi de découvrir de nouvelles informations, avec la présentation de 2 personnages, et les détails d'une affaire non résolue qui se présentera en début de jeu.

Une affaire non résolue : Les meurtres de l'homme aux clous

Une série de meurtres rappelle la légende urbaine la plus célèbre de Kanai Ward, "l'homme aux clous". L'homme aux clous est finalement arrêté, mais le jeune fils du suspect affirme que son père a été accusé à tort par les gardiens de la paix d'Amaterasu et demande l'aide des détectives. Le protagoniste Yuma accepte l'affaire et tente de résoudre le mystère des horribles meurtres en série commis dans des pièces fermées.

Il suffit d'écrire le nom d'une personne que l'on déteste, de fabriquer une poupée à son effigie, d'y clouer l'étiquette et de la laisser dans la forêt derrière l'église. Cela permet d'invoquer l'Homme-clou, qui tuera cette personne pour vous. C'est du moins ce que dit la légende.

L'église

Les habitants affirment que la forêt dense située derrière l'église est le théâtre de la légende urbaine de l'homme aux clous. Vous devrez parler aux membres de l'église au sujet de cette affaire.

Un coup de rideau silencieux

Un élève meurt à l'Académie Aetheria. Ne voulant pas compliquer les choses, les pacificateurs n'interrogent que brièvement les personnes impliquées avant de considérer qu'il s'agit d'un suicide par saut. La meilleure amie de l'élève décédée, Kurumi Wendy, n'est pas satisfaite de leurs conclusions et demande à Yuma d'enquêter. Yuma se met alors en quête d'un moyen d'accéder au lieu du crime, une école réservée aux filles.

Académie Aetheria

La seule école de filles de Kanai Ward est située au sommet d'une montagne, à environ 10 minutes en bus du district de Kamasaki. Elle jouit d'une réputation prestigieuse et nombre de ses élèves sont des enfants d'employés d'Amaterasu Corporation. L'école dispose d'un magnifique théâtre et consacre une grande partie de ses ressources au club de théâtre. Les productions ont lieu quatre fois par an et sont ouvertes au grand public.