Master Detective Archives: RAIN CODE - Le 1er DLC consacré à Desuhiko est disponible

Si vous avez déjà terminé Master Detective Archives: RAIN CODE et que vous en redemandez encore, sachez que le premier DLC du jeu est d'ores et déjà disponible. Achetable à l'unité ou via le Season Pass qui proposera un total de 4 DLC, le premier d'entre-eux se dénomme Le charisme est un vilain défaut, et est centré sur le détective Desuhiko Thunderbolt et sa capacité signature Déguisement lui permettant de prendre l'apparence de n'importe qui.

Le 2ème DLC quand à lui sortira un peu plus tard le 31 août 2023, et sera consacré cette fois-ci au personnage de Fubuki et sa capacité à pouvoir remonter le temps une unique fois.

Pour rappel, chaque DLC pourra être acheté au prix de 4,99€. Et si vous optez pour le Season Pass, ce dernier vous en coûtera 15,99€

Source : Nintendo