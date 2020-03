Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order - Un nouveau set de costumes dévoilé

Alors que nous vous présentions hier la prochaine sélection de costumes gratuits à venir le 25 mars dans Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order, un nouveau set vient de faire son apparition sur le compte Twitter de Marvel Games. Au menu : 5 nouveaux costumes pour 5 personnages jouables :

Ce set étant proposé gratuitement aux possesseurs de Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order, il vous suffira simplement de mettre à jour le jeu le 25 mars 2020 .

Relive the iconic events that united the space-faring team we know as the Guardians of the Galaxy in these free costumes landing in Marvel Ultimate Alliance 3: Shadow of Doom on 3/26! @NintendoAmerica #MUA3 pic.twitter.com/2b0g4zpPeq