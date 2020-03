Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order dévoile de nouveaux costumes gratuits

En cette période de confinement, une petite partie de Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order ne sera pas de refus pour les fans de la maison de comics. Afin d'apporter un peu de nouveauté au jeu, la page Twitter de Marvel Games vient de dévoiler un tout nouveau set de costumes, qui seront disponibles gratuitement à partir du 25 mars 2020 . Voici la liste desdits costumes et des personnages qui pourront les porter :

Pour les obtenir, il vous suffira simplement de mettre à jour le jeu à compter du 25 mars .

Whether high in the sky or deep undercover, these Super Heroes and their new costumes will descend upon us in Marvel Ultimate Alliance 3: Shadow of Doom in just six days! @NintendoAmerica #MUA3 pic.twitter.com/eGQslGOh1q