Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order - Les Quatre Fantastiques trouvent une date de sortie

Troisième et dernier DLC payant du Pass d'Extension Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order, les Quatre Fantastiques viennent d'officialiser leur date de sortie sur la page Twitter de Nintendo of America. Rendez-vous donc le 26 mars 2020 afin de télécharger cette dernière partie. Pour rappel, le Pass d'Extension est proposé sur la page eShop du jeu au prix de 19,99€.

Assemblez votre Equipe Ultime avec de nouveaux ajouts héroïques. Les Quatre Fantastiques vont rejoindre l'alliance pour affronter l'homme au masque de fer lui-même, le Docteur Doom, lors de la sortie de MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3 : The Black Order DLC Pack 3 - Fantastic Four : Shadow of Doom.

Les Quatre Fantastiques rejoignent l'alliance le 26/03 dans le pass d'extension de @MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order ! #MUA3



Achetez le pass d'extension : https://t.co/71gl1b3tSv pic.twitter.com/Te0ob3IpJo — Nintendo France (@NintendoFrance) February 19, 2020

Source : Nintendo