Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order reçoit 4 nouveaux costumes gratuits

Si vous êtes toujours entrain de jouer à Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order, voici une nouvelle qui devrait vous faire plaisir. Le jeu se voit gratifié de 4 costumes supplémentaires pour divers personnages, et ce gratuitement. Voici la liste de ces derniers, ainsi que les héros qui les revêtiront.

Pour pouvoir profiter de ces costumes rien de plus simple, il vous suffit de mettre à jour votre jeu. Pour rappel, Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order. est sorti en exclusivité sur Nintendo Switch le 19 juillet 2019 .

Check out some new costumes swinging into the alliance in MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order. Spider-Gwen's "Gwenom", Venom's "Anti-Venom", and Miles Morales' & Ms. Marvel's Street Wear costumes are available now! #MUA3 pic.twitter.com/i26MPZui3e