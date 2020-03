Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order dévoile les costumes exclusifs à l'Expansion Pass

En plus des costumes gratuites présentés hier et ce matin dans nos colonnes, Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order va également proposer aux bénéficiaires de l'Expansion Pass un set de 4 costumes supplémentaires. Voici les héros concernés, ainsi que les tenues en question :

Disponibles à partir du 25 mars 2020 , il vous faudra posséder Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order, en plus du Pass d'Extension, proposé au prix de 19,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch afin de télécharger ce nouveau set.

Distant futures and iconic pasts collide with these new costumes coming to Marvel Ultimate Alliance 3: Shadow of Doom in just four days! @NintendoAmerica #MUA3 pic.twitter.com/At6mfxUtSO