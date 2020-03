Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order - Encore un set de costumes pour l'Expansion Pass

Décidément les costumes n'arrêtent pas de pleuvoir en ce moment dans Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order. Après un premier set dévoilé lundi, le compte Twitter de Marvel Games annonce un nouveau set à destination des possesseurs de l'Expansion Pass du jeu. A compter du 26 mars , les joueurs pourront donc faire l'acquisition des tenues suivantes :

Ces costumes accompagnent l'arrivée du 3ème pack DLC de l'Expansion Pass : Les 4 Fantastiques : Shadow of Doom, qui sera également disponible le 26 mars 2020 .

TOMORROW! Rock these new costumes for Marvel's first family and their most notable nemesis in Marvel Ultimate Alliance 3: Shadow of Doom! @NintendoAmerica #MUA3 pic.twitter.com/gjXNglvfMA