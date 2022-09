Marvel’s Midnight Suns - Le jeu tactique de super héros dévoile un tout nouveau trailer

Nouveau jeu de rôle tactique signé Firaxis Games en collaboration avec Marvel Games, Marvel's Midnight Suns a profité du Disney & Marvel Games Showcase pour dévoiler au public un tout nouveau trailer qui ravira les fans de super héros. Nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Bien qu'initialement annoncé sur Nintendo Switch au départ, vous aurez constaté que ce trailer dévoile une date de sortie calée au 2 décembre uniquement pour les versions dites Next Gen. Pas de panique cependant, les versions Nintendo Switch, PS4 et Xbox One sont toujours au programme, et elles sortiront plus tard. Aucune information cependant si la sortie aura lieu avant la fin de l'année ou non... Affaire à suivre.