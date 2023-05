Marvel's Midnight Suns : la version Nintendo Switch officiellement annulée

Marvel’s Midnight Suns est un RPG tactique dans lequel treize héros Marvel dont Wolverine, Doctor Strange, Captain Marvel, Iron Man, Captain America, Blade ou encore le Ghost Rider s'unissent pour affronter des forces démoniaques venues tout droit des Enfers. Le jeu, développé par Firaxis (connu notamment pour la série XCOM) et édité par 2K Games est sorti en décembre dernier sur PS5 et Xbox Series. Une version Nintendo Switch était censée sortir un peu plus tard ... Cependant, alors que la PS4 et la Xbox one s'apprêtent à recevoir une version numérique du titre, en même temps que la sortie du 4eme DLC, on apprend, via le site officiel du jeu, que "la version Nintendo Switch n'est plus d'actualité".

Si vous espériez jouer à Marvel’s Midnight Suns sur Nintendo Switch, ce ne sera donc malheureusement pas possible.

Nous sommes ravis d'annoncer que les versions numériques de Marvel's Midnight Suns sur PlayStation 4 et Xbox One seront lancées le jeudi 11 mai. Elles seront par ailleurs accompagnées du quatrième DLC post-lancement Marvel's Midnight Suns : Tornade sanguinaire*, qui introduit Tornade comme héros jouable ainsi que de nouvelles missions au cœur de ce scénario vampirique. Si vous parvenez à accomplir toutes les missions des DLC de Deadpool, Venom, Morbius et Tornade, vous accéderez alors à une épreuve de force finale, contre un monstre mythique ! Les quatre DLC (Le bon, la brute et le mort-vivant; Rédemption; Faim dévorante; et Tornade sanguinaire) seront disponibles le jour du lancement, pour tous les joueurs PlayStation 4 et Xbox One qui achèteront l'Édition légendaire du jeu ou le Season Pass Marvel's Midnight. La version Nintendo Switch de Marvel's Midnight Suns n'est plus d'actualité.

Source : 2k