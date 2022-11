Marsupilami : Le Secret du Sarcophage - La nouvelle extension gratuite Le Monde Caché est disponible sur Nintendo Switch

Si vous avez déjà exploré les 4 coins de la Palombie dans Marsupilami : Le Secret du Sarcophage ? Microids revient avec une nouvelle qui devrait vous faire bondir. La nouvelle extension gratuite dénommée Le Monde Caché est enfin disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Au menu : une dizaine de niveaux à découvrir sur la thématique des dinosaures, et l'arrivée du tout nouveau mode Cataclysme. Nous vous laissons visionner le trailer de l'extension ci-dessous. Pour rappel, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage est disponible en version physique et dématérialisée sur Nintendo Switch depuis le 16 novembre 2021.

Marsupilami - Le Secret du Sarcophage

