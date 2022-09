Marsupilami : Le Secret du Sarcophage dévoile son extension gratuite "Le Monde Caché"

Si vous avez eu l'occasion de faire Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, la Palombie vous rappelle pour prolonger l'expérience. L'extension gratuite Le Monde Caché de Marsupilami : Le Secret du Sarcophage sera disponible à partir du 17 novembre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant le trailer de l'extension, nous vous laissons découvrir quelques images.

Vos trois Marsupilamis préférés reviennent pour bondir chez vous le 17 novembre 2022 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et pour la première fois sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Explorez les 26 niveaux des mondes originaux et découvrez-en 10 nouveaux dans un univers rempli de dinosaures ! Les joueurs les plus aguerris pourront toujours s’essayer au mode Chrono, mais aussi se dépasser dans un tout nouveau mode Cataclysme. Affrontez de nouveaux ennemis aux crocs acérés et partez à la recherche des éléments cachés non fossilisés afin de débloquer tous les succès !