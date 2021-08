Marsupilami : Le Secret du Sarcophage dévoile sa première bande-annonce

Toujours dans l'optique de ramener sur le devant de la scène les licences de notre enfance, Microids revient vers nous avec de nouvelles informations concernant le jeu Marsupilami : Le Secret du Sarcophage. Au menu, la première bande-annonce du titre qui nous permet de voir à quoi ressemblera ce jeu de plateforme lors de sa sortie en fin d'année sur Nintendo Switch et supports concurrents.

A propos de Marsupilami : Le Secret du Sarcophage :

Punch, Twister et Hope sont trois Marsupilamis qui mènent une vie paisible en Palombie. Alors que les trois compères ouvrent un sarcophage maudit en jouant avec des débris sur une plage, ils libèrent par erreur un mystérieux fantôme qui jette une terrible malédiction sur tous les animaux. Heureusement pour eux, les Marsupilamis sont immunisés. Nos trois héros vont devoir partir à l’aventure et ainsi chasser le fantôme afin de conjurer le sort.

Inspiré de la célèbre bande dessinée Marsupilami de Franquin, ce jeu de plateforme en 2.5D proposera aux joueurs de traverser des niveaux grâce aux différents Marsupilamis. Vous pourrez utiliser la queue de votre Marsupilami favori pour attaquer vos ennemis, vous accrocher à des anneaux ou encore vous déplacer à toute vitesse ! Bondissez de niveaux en niveaux et découvrez le monde merveilleux des Marsupilamis en passant par une ville côtière, ainsi que la célèbre jungle palombienne avant de vous plonger dans un temple perdu.

Les joueurs les plus aguerris pourront s’essayer au mode Chrono et ainsi terminer les niveaux le plus rapidement possible. Il sera également possible de chercher les différentes plumes cachées afin de débloquer des niveaux et trouver les dojos secrets et ainsi collectionner des tickets qui vont vous permettre de découvrir une galerie de visuels inédits.

Le Marsupilami est un animal imaginaire créé par André Franquin pour la série de bandes dessinées « Spirou et Fantasio ». Une série d’albums entièrement dédiée à ce personnage est éditée par Dupuis. 33 albums sont actuellement disponibles.