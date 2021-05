Marsupilami : Le Secret du Sarcophage - La licence revient en jeu vidéo sur Nintendo Switch

Est-ce que Microids serait en passe de devenir le Infogramme des temps modernes ? Après avoir Récupéré Les Tuniques Bleues, les Schtroumpfs, ou encore Astérix et Obélix, l'éditeur / développeur vient de dévoiler un tout nouveau jeu : Marsupilami : Le Secret du Sarcophage. Attendu sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, le titre se présente comme un jeu de plateforme en 2,5D et sera proposé en 2 éditions :

Edition Tropicale

Le jeu Marsupilami : Le Secret du Sarcophage

2 planches de stickers

Un accroche-porte

Edition Collector

Une figurine Marsupilami de 14 cm