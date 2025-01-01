Mario Tennis Fever vous donne RDV le 12 Février sur Nintendo Switch 2

Préparez les raquettes et les crampons, Mario Tennis Fever compte bien mettre le paquet pour le début de l'année 2026. Nintendo vient en effet de dévoiler un nouveau long trailer de 5 minutes mettant en avant le casting de 38 personnages, mais aussi les nouvelles mécaniques liées aux raquettes, ainsi que les nouveautés qui attendent les joueurs à travers le mode aventures et autres modes de jeu. Pour rappel, Mario Tennis Fever sera disponible à partir du 12 février 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Entrez sur le court avec 30 raquettes frénétiques dotées de leur propre capacité spéciale, et 38 personnages jouables (un record dans la série !), et enchaînez les lifts, les coupés ou encore les lobs aux côtés de nouvelles manœuvres défensives.

Plusieurs modes de jeu seront au rendez-vous, dont Tournoi, Tours des épreuves, Jeux spéciaux (où des phénomènes prodigieux peuvent s'inviter), ainsi qu'un mode aventure où Mario et ses amis, transformés en bébés, doivent affronter des monstres pour retrouver leur état normal. Vous pourrez aussi jouer en utilisant les commandes par mouvements avec un Joy-Con 2 dans le mode dynamique.

Mario Tennis Fever proposera de nouveaux personnages, modes de jeu et expériences. Dans cet opus, vous pourrez incarner 38 personnages, soit le plus grand nombre de l’histoire de la série, dont des nouveaux-venus avec Goomba, Carottin, Plante Piranha, Bébé Wario ou encore Bébé Waluigi. Une fois votre personnage sélectionné, lancez-vous dans le jeu avec des mouvements bien connus tels que les lifts, les coupés et les lobs.

Préparez-vous à découvrir les toutes nouvelles raquettes frénétiques qui vous permettront de faire basculer le match en votre faveur. Équipez votre personnage avec l’une des 30 nouvelles raquettes, chacune dotée de capacités uniques : la raquette de glace, qui transforme certaines parties du court en une surface gelée et glissante ; la raquette mini-champi, qui réduit votre adversaire à une taille minuscule ; et la raquette doublure, qui perturbe votre adversaire en créant un double de votre personnage. Remplissez votre jauge de frénésie pour déclencher une frappe frénétique. Et si vous en subissez une vous-même, pas de panique ! Vous pouvez encore tenter de la retourner contre votre adversaire avant même qu’elle ne touche le sol.

Mario Tennis Fever propose également des modes de jeu inédits, ainsi que des modes classiques, pour tous les niveaux, de pro à débutant. Préparez-vous pour le mode Tours des épreuves, dans lequel les joueurs doivent relever une série de défis pour atteindre le sommet. Profitez aussi du nouveau mode Jeux spéciaux, qui vous permet de jouer des matchs avec des règles non conventionnelles, comme le Défi anneaux, dans lequel vous devez envoyer la balle avec précision à travers des anneaux pour marquer des points, ou encore le Tennis forestier, où vous pouvez agrandir le court en nourrissant des Plantes Piranha avec des balles de tennis. Lancez-vous dans une partie de Tennis des prodiges pour découvrir les effets prodigieux inspirés de Super Mario Bros. Wonder, qui vous surprendront à coup sûr. Vous pouvez également profiter des modes classiques, comme le mode Tournoi, qui bénéficie désormais des commentaires en direct d’une fleur cancan. Des modes en ligne*1 sont également disponibles, notamment Jeu en ligne, un mode décontracté avec des règles personnalisables, ou encore Match classé, où vous pouvez affronter d’autres joueurs du monde entier pour tenter de vous hisser à la première place du classement. Enfin, le Mode dynamique vous permettra de manier doucement votre manette Joy-Con 2 comme une raquette pour effectuer différents types de coups.

Mario Tennis Fever vous propose une nouvelle façon de peaufiner vos techniques ou d’en apprendre de nouvelles grâce au mode Aventure. Dans cette campagne solo, de mystérieux monstres transforment Mario, Luigi, la princesse Peach, Wario et Waluigi en bébés. Nos personnages devront alors réapprendre à maîtriser leurs compétences tennistiques et surmonter de nombreux défis pour retrouver leur apparence normale.

Par ailleurs, le jeu prend en charge la fonctionnalité GameShare*2, ce qui signifie que si une personne possède Mario Tennis Fever sur Nintendo Switch 2, jusqu’à trois joueurs à proximité peuvent se joindre à la partie avec leur Nintendo Switch 2 ou leur Nintendo Switch.