Mario Tennis Fever – Rendez-vous sur le court le 12 février sur Nintendo Switch 2

Le mois de février s'annonce chargé en terme de sorties vidéoludiques. Du côté de Nintendo, c'est le sport qui est à l'honneur cette semaine avec Mario Tennis Fever. Attendu pour le 12 février 2026, nous vous laissons visionner le dernier trailer du jeu ci-dessous, et (re)découvrir le long trailer récapitulatif de ce qui vous attend dans cette nouvelle aventure exclusive à la Nintendo Switch 2. Restez également connecté cette semaine pour ne pas louper notre test dédié !

Mario Tennis Fever propose de nouveaux personnages, modes de jeu et expériences. Vous y trouverez 38 personnages jouables, soit le plus grand nombre de l’histoire de la série, dont des nouveaux venus avec Goomba, Carottin, Bébé Waluigi et bien d’autres.

Dans Mario Tennis Fever, les toutes nouvelles raquettes frénétiques permettent aux joueurs de prendre l’avantage. Les personnages peuvent être équipés de l’une des 30 nouvelles raquettes, chacune possédant des capacités uniques. Faites durer l’échange pour remplir la jauge de frénésie, puis libérez une puissante frappe frénétique dotée d’un effet spécial. Avec une raquette frénétique en main, les joueurs sont capables de faire basculer le match en leur faveur. Ils peuvent semer le chaos sur le court avec la raquette de feu, invoquer des ennemis avec la raquette Pokey, s’élancer pour atteindre des balles difficiles grâce à l’accélération de la raquette turbo, et bien plus encore.

Mario Tennis Fever propose également des modes de jeu inédits, ainsi que des modes classiques, pour tous les niveaux, de débutant à vétéran. Des modes en ligne*1 sont disponibles, notamment Jeu en ligne, un mode décontracté avec des règles personnalisables, ou encore Match classé, qui permet d’affronter d’autres joueurs du monde entier. En mode Dynamique, jusqu’à quatre joueurs peuvent réaliser les différents coups à l’aide de commandes par mouvements intuitives et profiter ainsi de matchs intenses entre amis ou en famille. Vous pourrez aussi découvrir le mode Tours des épreuves, dans lequel vous devrez relever une série de défis pour atteindre le sommet.

Enfin, dans le mode Aventure, vous vous lancerez dans une aventure taille junior en incarnant Bébé Mario. Vous apprendrez à maîtriser les bases, à savoir comment et quand utiliser chaque coup, et à perfectionner vos techniques. Tout au long de votre progression, vous devrez surmonter une multitude de défis, affronter des ennemis redoutables et améliorer vos compétences pour aider Bébé Mario à retrouver sa gloire d’antan.

Mario Tennis Fever prend en charge la fonctionnalité GameShare*2, qui permet à quatre joueurs maximum de s’affronter sur le court avec un seul exemplaire du jeu. Les invités peuvent se joindre à la partie via une connexion sans fil locale sur leurs consoles Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch.