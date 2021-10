Mario Party Superstars, c'est la base - Notre test complet

Mario Party Superstars est l'un des titres du catalogue de fin d'année de la Nintendo Switch et on devrait donc le retrouver vraisemblablement au pied de nombreux sapins pour les fêtes. Après Super Mario Party qui se voulait comme un "reboot" de la série qui tout en reprenant la cinématique d'entrée du premier opus de la N64 ajoutait des tas d'options de commandes et de modes délirants notamment la Salle de jeux de Toad demandant de placer plusieurs Switch côte à côte pour créer de des mini jeux extravagants, Mario Party Superstars revient à la base avec une série de plateaux N64, un gameplay "classique" et une sélection de 100 mini-jeux parmi les meilleurs de la série. Il y a déjà eu par le passé des anthologies de Mario Party, mais là, c'est la crème de la crème. Pour en savoir plus, il faudra cependant lire NOTRE TEST COMPLET.

Pour rappel, Mario Party Superstars est officiellement disponible sur Nintendo Switch depuis le 29 octobre 2021 .

