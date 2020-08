Mario Kart Wii : le circuit Luigi refait dans Zelda Breath of the Wild

Comme dirait l'autre : Ah ! Ça faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de The Legend Of Zelda: Breath of the Wild (cinq jours) . Plus de trois ans après sa sortie, le jeu de Nintendo continue d'émerveiller de nouveaux joueurs en dévoilant ses secrets mais aussi de motiver les anciens que ce soit pour tenter de dépasser des records ou pour créer des œuvres inspirées par le jeu. Zelda: Breath of the Wild continue aussi d'inspirer les "moddeurs" qui en ont fait leur terrain de jeu préféré.

C'est le cas d'un certain Waikuteru, un moddeur très actif dont on vous a déjà montré les délires (notamment ici) et qui cette fois a décidé d'ajouter un nouveau mini-jeu à The Legend Of Zelda: Breath of the Wild en y intégrant le circuit Luigi de Mario Kart Wii... Et pourquoi pas ? Link dispose bien du Destrier de légende... Retrouvez le résultat de cet improbable cross-over dans la vidéo ci-dessous.