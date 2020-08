Zelda Breath of The Wild : un fan reproduit le Temple du Temps à l'échelle 1/150

Dans la série, les fans de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild ont du talent, nous vous invitons à découvrir une vidéo de la chaîne Youtube Gaa dans laquelle, un fan a méticuleusement reproduit le Temple du Temps tel qu'il apparaît dans le dernier jeu, quasi en ruines avec une statue de la Déesse à l'intérieur et des Gardiens déglingués comme preuve des terribles combats passés... Le résultat est assez bluffant mais comme toujours nous vous en laissons juge en regardant la vidéo sur cette page.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !