Mario Kart Tour - Saison de la jungle trailer

Mario Kart TOUR enchaîne les ballades en ce moment. Après la saison des fleurs, le jeu de course mobile démarre son kart pour se lancer dans la saison de la jungle. Accessible jusqu'au 3 juin 2020 , il sera possible de faire l'acquisition de Funky Kong, le kart Buggy Banane, ainsi que l'aileron banane.

Et si en parallèle vous souhaitez apporter un peu plus de Donkey Kong Country dans votre jeu, il est possible d'acquérir un pack spécial au prix de 21,99€ contenant 45 rubis ainsi que le Rambi mobile, s'inspirant du rhinocéros éponyme.

Bien sûr, le tout est présenté via de nouveaux trailers que nous vous laissons visionner ci-dessous