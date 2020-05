Mario Kart TOUR : la saison des fleurs est arrivée

Après l'arrivée de l'événement de Pâques et de Super Mario Maker 2, Mario Kart TOUR se voit offrir un nouvel événement basé sur le printemps. Qui dit nouvel événement dit nouvelle invocation et pour marquer le coup quoi de mieux pour célébrer cette saison joviale où les fleurs s'épanouissent que de mettre en lumière Daisy, la princesse de Sarasaland ? D ès aujourd'hui vous retrouverez dans Mario Kart TOUR une invocation mettant en avant Daisy fée. Avec un peu de chance, vous obtiendrez peut-être en plus du personnage son kart « Carvalkart »!et son planeur « l'Aile marguerite ». De plus si vous êtes curieux, une vidéo de cet événement est d'ores et déjà disponible ci-dessous.

Source : Youtube