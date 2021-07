Mario affronte la Princesse Peach dans la nouvelle saison de Mario Kart Tour

Alors que la saison de Los Angeles bat son plein dans Mario Kart Tour, on apprend que la prochaine saison verra Mario affronter Peach ! En effet dès le 28 juillet et jusqu'au 11 août , les joueurs devront faire leur choix entre l'équipe Mario et l'équipe Peach afin de gagner un maximum de courses qui permettront de récolter des jetons (qui seront convertis en points.) Cette nouvelle saison inclura en outre un bonus d'aide qui sera attribué chaque jour à l'équipe perdante afin de l'aider à remonter et apporter un peu de piment à la saison. Pour plus de détails voir nos captures d'écran sur cette page.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.

Here's an early peak at what's in the next tour in #MarioKartTour! It's the Mario vs. Peach Tour! The scores in this Team Rally will be based on points. What's more, the losing team will receive a Support Bonus to their points. Check in-game notifications for more details. pic.twitter.com/4mACB4RFlm