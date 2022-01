Mario Kart Tour : Luigi en route pour la saison de Singapour

Jusqu'au 12 janvier dans Mario Kart Tour, c'est la saison du Nouvel An 2022 (voir ici) mais sitôt terminé, le jeu nous emmènera à Singapour pour découvrir de nouveaux circuits, des cadeaux saisonniers et des défis inédits. Une fois encore les joueurs pourront participer à des courses pour accumuler des grandes étoiles, réussir des défis pour gagner des récompenses ou encore obtenir des points dans les coupes classées et mesurer son score à celui des autres joueurs. En attendant cette nouvelle saison, retrouvez son trailer ci-dessous.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.