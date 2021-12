Mario Kart Tour en piste pour la saison du Nouvel an 2022

Si vous jouez à Mario Kart Tour, vous savez sûrement qu'en ce moment, c'est la saison des Pingouins avec notamment en vedette les craquant Toadette et Toad pingouin... Mais dès le 29 décembre prochain, le jeu se préparera à fêter la nouvelle année avec la saison du Nouvel An 2022. Comme d'habitude, des évènements festifs auront alors lieu tous les jours et pendant deux semaines vous pourrez participer à des courses pour accumuler de grandes étoiles, remporter des défis et gagner des points dans des coupes classées. Vous pourrez parcourir la piste du Château de Bowser et retrouvez des personnages de Super Mario 3D World notamment Bowser chat et Harmonie chat Vous pourrez même, peut-être obtenir au passage un personnage "ultra rare" : Pauline ! En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer de cette saison ci-dessous.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.