Mario Kart TOUR - Le jeu mobile fermera définitivement ses portes fin septembre

Sorti initialement en septembre 2019 sur mobile, Mario Kart TOUR aura tenu bon 7 années avant de renvoyer ses karts au garage. Nintendo vient en effet de confirmer sur plusieurs de ses réseaux sociaux que l'aventure Mario Kart TOUR prendra fin officiellement le 30 septembre à 08:00 HAEC . D'après la FAQ mise en ligne par Nintendo, aucune version hors-ligne n'est au programme. Donc si vous avez investit de vraies piécettes dans le jeu, profitez-en au maximum jusqu'à la fermeture des services.

Le service pour Mario Kart Tour sur appareil connecté prendra fin le 30 septembre à 08:00 HAEC.

Nous remercions sincèrement les nombreux joueurs qui ont apprécié et soutenu le jeu depuis son lancement.

Merci d'avoir joué à Mario Kart Tour.

Consultez les questions ci-dessous pour plus d'informations sur la façon dont les rubis et les Pass Or Mario Kart Tour seront traités à compter du mercredi 8 juillet 2026.