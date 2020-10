Mario Kart TOUR : l'événement Halloween est disponible

Les événements Halloween se bousculent en ce moment et Mario Kart TOUR ne va pas y échapper encore une fois cette année. En effet dès aujourd'hui et jusqu'au 4 novembre 2020 , le jeu reçoit une nouvelle mise à jour gratuite pour fêter Halloween. En plus de nouveaux costumes, ce contenu sonne le retour d'anciens circuits provenant de précédent opus comme le Bois Vermeil (Wii) ou encore le Manoir de Luigi (DS). Retrouvez aussi dès aujourd'hui dans la boutique du jeu, une invocation spéciale mettant en lumière Mario (Halloween), l'Auto-citrouille et les Ailes de papillon orange et un peu plus tard Peach (Halloween).

Pour rappel, Mario Kart TOUR est d'ores et déjà disponible gratuitement sur IOS/Android.

Source : Youtube