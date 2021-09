Mario Kart Tour s'apprête à fêter son deuxième anniversaire avec une nouvelle saison qui inclura huit villes. Une façon de faire un petit bilan de ces deux premières années qui ont permis au jeu mobile de Nintendo de s'imposer sur le marché des jeux mobiles.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.

The Sydney Tour is wrapping up in #MarioKartTour. Next up is the 2nd Anniversary Tour, which will have you racing through eight cities! pic.twitter.com/4Y32C0RbMF