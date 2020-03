Mario Kart Tour : un nouveau mode caméra débarque en attendant les modes multijoueurs dans quelques jours

Nintendo vient de confirmer que "de nouveaux modes multijoueurs" incluant des courses standards et des courses dorées exclusives aux acheteurs du Pass Or, seront disponibles dans d'ici quelques jours, le 9 mars très précisément à 4h00 (CET.) En attendant, l'application vient de se mettre à jour pour passer en version 2.0.0 . Cette mise à jour corrige les éternels bugs du jeu mais surtout ajoute un nouveau mode caméra qui permet de diriger la caméra en mode course automatique afin de voir els courses sous tous les angles.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.