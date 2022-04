Mario Kart 8 Deluxe : Les producteurs du jeu parlent de ses ventes, du Pass circuits additionnels et de l'avenir de la saga

Dans un entretien accordé au média Japonais Nikkei, les producteurs de Mario Kart 8 Deluxe et de son récent Pass circuits additionnels sont revenus sur plusieurs aspects de la saga et de ce dernier épisode. Ils sont tout d'abord revenu sur le dernier opus en date Mario Kart 8 Deluxe et son succès insolent avec ses 40 millions de ventes le classant en haut du podium des jeux Nintendo Switch les plus vendus. Ces questions ont mené à une réflexion sur la philosophie générale de la saga et à l'accessibilité inhérente à celle-ci.

Vous attendiez-vous à ce que le jeu soit un tel succès historique et qu'il se vende à plus de 40 millions d'exemplaires ? Nous ne nous en doutions pas du tout, mais avec le recul, Mario Kart 8 Deluxe est un bon match pour le Switch. Vous pouvez jouer à la console n'importe où et même diviser le contrôleur en deux, il est donc facile de prendre et de jouer avec un frère ou un ami à proximité. 5 ans après la sortie du jeu, cet attrait ne s'est pas estompé. Selon vous, qu'est-ce qui rend la série Mario Kart populaire ? D'une manière générale, vous n'essayez pas de gêner votre adversaire dans les jeux de course, mais dans Mario Kart, vous passez des courses à lui lancer des objets et à essayer de le faire glisser sur des peaux de banane. Ces tactiques uniques sont au cœur de l'attrait de Mario Kart. C’est à la fois un jeu accessible et profond. Il y a des gens qui ne jouent au jeu qu'à Noël ou au Nouvel An, tandis que d'autres travaillent chaque jour pour améliorer leurs compétences. Nous sommes toujours soucieux d'équilibrer l'expérience pour les deux types de joueurs. Comment avez-vous gardé l'accessibilité à l'esprit lors du développement de Mario Kart 8 Deluxe ? Nous voulions que le jeu soit une expérience amusante pour tout le monde. Cela peut être frustrant de perdre, mais il se passe beaucoup de choses pendant les courses pour faire sourire les joueurs ou vouloir jouer une autre course. L'espoir pour les joueurs de vivre des émotions au-delà du résultat de la course est au cœur du jeu. Nous avons conçu le jeu de manière à ce que des choses impensables comme glisser sur une banane juste avant la ligne d'arrivée se succèdent et divertissent les joueurs.

L'entretien en est tout naturellement venu à parler des récents 8 circuits ajoutés au jeu via le Pass circuits additionnels.

Le 18 mars, d'autres pistes rétro téléchargeables ont été mises à la disposition des joueurs. Le mot « remaster » peut sembler bon marché, mais nous sommes convaincus qu'il créera des expériences nouvelles et uniques, différentes de la façon dont les morceaux étaient à l'origine. Nous avons dû faire toutes sortes d'ajustements, car il ne suffisait pas de simplement laisser les pistes telles qu'elles étaient. Le circuit de la Game Boy Advance "Jardins Volants" (sorti en 2001) était à l'origine une plaine plate, mais nous avons ajouté un peu de verticalité à la version Mario Kart 8 Deluxe. Les joueurs vont avoir leurs propres souvenirs à chaque parcours, nous avons donc pris soin de ne pas trop les modifier. La discussion sur la propriété intellectuelle interviennent souvent autour des personnages, mais les courses sont elles aussi quelque chose à respecter. Nous voulons honorer la mémoire des joueurs tout en peaufinant l'attrait de chaque parcours en tant que licence.

Enfin les producteurs ont pu livrer quelques clés quant à l'avenir de la saga et à la sortie d'un nouvel opus de Mario Kart dans un futur plus ou moins proche.

Comment planifier le développement de la série Mario Kart à l'avenir ? L'ancien président de Nintendo, Satoru Iwata, a souvent mentionné l'expression "de 5 à 95 ans". Le but ultime est quelque chose que tout le monde peut apprécier. L'« assistance au pilotage » et d'autres systèmes qui facilitent l'arrivée de nouveaux joueurs nous rapprochent de cet objectif une étape à la fois. Les anciens développeurs nous ont souvent dit que "Mario Kart est un outil de communication compétitif" - nous chérirons toujours le sens de cette phrase.

Source : Nikkei